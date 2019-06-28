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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Евросоюз подписали документы о взаимном сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) -  С 26 по 27 июня в Улан-Баторе прошло 19-е заседание совместного Комитета по сотрудничеству между Монголией и Евросоюзом, по итогам которого стороны подписали протокол о достигнутых договоренностях, передает «Монцамэ».

Заседание с монгольской стороны проходило под председательством министра иностранных дел Д.Цогтбаатара, со стороны Евросоюза председательствовал директор департамента по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних связей Гуннар Виганд.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества Монголии и ЕС в сферах политики, торговли, экономики, окружающей среды, энергетики, взаимоотношений между гражданами.

Монголия выразила желание продолжить свое участие в 2021-2027 гг. в Программе ЕС по официальной помощи в целях развития.

Евросоюз заявил о намерении начать в ближайшее время программу помощи в размере 50 млн евро для создания рабочих мест в стране и реформирования её национальной бюджетной политики.

Были достигнуты договоренности сотрудничать в укреплении экспортного потенциала Монголии и диверсификации экспорта, а также начать диалог по вопросам санитарной и фитосанитарной безопасности.

Монголия и ЕС договорились провести следующее заседание Совместного комитета в первом полугодии 2020 года в Брюсселе.

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