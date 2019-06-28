В Музее памяти жертв Холокоста в США откроют раздел по Узбекистану

Бухарские евреи

CA-NEWS (UZ) - В Мемориальном музее памяти жертв Холокоста в США откроют новый раздел, посвященный вкладу Узбекистана в сохранение жизни представителей еврейских общин.

26 июля 2019 года посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов встретился с директором Мемориального музея памяти жертв Холокоста (USHMM) Сарой Блумфильд, сообщила пресс-служба МИДа.

Как было отмечено американской стороной на встрече, «гуманность узбекского народа, проявленная во время второй мировой войны, является истинным показателем великодушия и толерантности. Несомненно, весь мир должен знать данный вклад Узбекистана, который стал не убежищем, а домом для миллионов представителей разных национальностей, в том числе сотен тысяч евреев».

По итогам совместной работы с Агентством «Узархив» USHMM намерен организовать специальный уголок в американском музее, посвященный вкладу Узбекистана в сохранение жизни представителей еврейских общин, а также провести официальную церемонию открытия данного раздела своего учреждения совместно с партнерами из Узбекистана.

Мемориальный музей памяти жертв Холокоста является американской национальной организацией по документации, изучению и толкованию истории Холокоста и служит мемориалом миллионам погибших людей. Коллекция музея насчитывает около 20 тыс. артефактов.