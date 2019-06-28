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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Температура воздуха в Таджикистане поднимется до 45 градусов

CA-NEWS (TJ) -  Столбик термометра в Таджикистане в начале июля поднимется до 45 градусов.

Как сообщает Агентство по гидрометеорологии страны, в Хатлонской области 1 и 2 июля воздух прогреется до 45 градусов, в Согдийской области этот показатель составит 42 градуса, а в Душанбе – 41.

По Согдийской области: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По ГБАО: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

В Душанбе: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 39-41 тепла.

По РРП: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

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