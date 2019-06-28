ДНК-анализ подтвердил личность погибшего в Польше в ДТП гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Польше, 27 июня 2019 года польские эксперты-криминалисты по результатам ДНК-анализа подтвердили личность погибшего в ходе дорожно-транспортного происшествия 18 мая текущего года на польской национальной трассе S-3. Им оказался, как предварительно сообщалось, гражданин Узбекистана Шухратжон Вахобович Мамадалиев.

Дипломатическое представительство Узбекистана совместно с ответственными с польской стороны органами продолжает оказывать содействие в решении юридических, организационных, логистических и других вопросов по перевозке тела погибшего на родину.

Напомним, что ранее сообщалось о пропаже двух граждан Узбекистана, поехавших в Хорватию, чтобы купить фуры. Позднее польская полиция сообщила о том, что в Польше в результате ДТП в автомобиле «Матиз» сгорел один узбекистанец, а второй с тяжелыми ожогами госпитализирован в больницу.