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  28 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ДНК-анализ подтвердил личность погибшего в Польше в ДТП гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Польше, 27 июня 2019 года польские эксперты-криминалисты по результатам ДНК-анализа подтвердили личность погибшего в ходе дорожно-транспортного происшествия 18 мая текущего года на польской национальной трассе S-3. Им оказался, как предварительно сообщалось, гражданин Узбекистана Шухратжон Вахобович Мамадалиев.

Дипломатическое представительство Узбекистана совместно с ответственными с польской стороны органами продолжает оказывать содействие в решении юридических, организационных, логистических и других вопросов по перевозке тела погибшего на родину.

Напомним, что ранее сообщалось о пропаже двух граждан Узбекистана, поехавших в Хорватию, чтобы купить фуры. Позднее польская полиция сообщила о том, что в Польше в результате ДТП в автомобиле «Матиз» сгорел один узбекистанец, а второй с тяжелыми ожогами госпитализирован в больницу.

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