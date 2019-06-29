Таджикистан и Беларусь подписали новый пакет документов о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Пакет новых документов, регламентирующих таджикско-белорусское сотрудничество подписан сегодня, 28 июня в Минске по итогам переговоров президентов Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко и расширенной делегации сторон, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.



Президенты двух стран поставили свои подписи под Совместным заявлением и Договоре о стратегическом партнерстве.

Также подписаны Соглашения между генеральной прокуратурой Таджикистана и Следственным комитетом Беларуси, а также между министерством культуры РТ и министерством информации РБ.

Министерство сельского хозяйства Таджикистана и министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере использования генетических ресурсов растений и животных.

Программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта подписали Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана и министерство спорта и туризма Беларуси.

Министерство образования и науки Таджикистана и министерство образования Республики Беларусь подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере среднего профессионального образования.

Также по итогам переговоров подписана исполнительная программа белорусско-таджикского научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы

Заключено также соглашение о сотрудничестве между отдельными вузами – Академией управления при президенте Республики Беларусь и Агентством государственной службы президента Республики Таджикистан.

Соглашение о сотрудничестве также подписали Торгово-промышленные палаты двух стран, а ГСБ «Амонатбонк» и ОАО «Беларусьбанк» подписали Соглашение о межбанковском сотрудничестве.