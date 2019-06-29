Глава Андижанской области оскорбил начальника облздрава, назвав его «нечистью, скотиной и импотентом»

CA-NEWS (UZ) - Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов на собрании руководителей местных предприятий и организаций оскорбил участников собрания словами, унижающими человеческое достоинство. Аудиозапись с собрания оказалась у редакции «Озодлика».

Длительность аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении «Озодлика», составляет 2 часа 36 минут.

Источник, отправивший ее в редакцию, сообщил, что аудио было записано в ходе собрания, состоявшегося в начале июня этого года в городе ​Пайтуг, который является административным центром Избасканского района Андижанской области.

Руководитель одной из областных организаций подтвердил нашему радио, что на записи действительно звучит голос главы области.

«Ты почему поучаешь меня, эй, глава облздрава, нечисть, мразь, тряпка. Скажи, ты вообще хоть о чем-нибудь информирован?! Ты не информирован ни о болезнях, вообще ни о чем! Этот твой министр, нечисть, пришел недавно ко мне, подхалимничал, а затем уехал из Андижана и написал письмо генпрокурору о том, что я якобы пропускаю без тендера некачественные шприцы и перчатки. Ты мразь, дудка ты, завтра я уничтожу тебя, нечисть. Генпрокурор говорит мне: «Шухрат-ака, поговорите с министром, он написал на вас письмо в Генпрокуратуру». Какие у тебя претензии относительно шприцов, нечисть?! Если ты, как медик понимаешь все, как эти шприцы могут быть некачественными?», – говорит голос на аудиозаписи, предположительно принадлежащий главе Андижанской области Шухрату Абдурахманова, обращаясь к начальнику областного управления здравоохранения Авазбеку Абдурахманову.

В это время начальник облздрава говорит что-то главе области, но тот приходит в еще большую ярость.

«Если ты не возражал, то почему он поступил так? Ведь с КРУ (Контрольно-ревизионное управление – Ред.) пришли не к тебе домой, а ко мне. Куда ты смотрел, нечисть? Почему не взял его за руку и не сказал: «Давай пойдем к хокиму». Говоришь, что шприцы и перчатки некачественные, почему мне ничего не сказал, собака?! Ты, нечисть, работаешь на два фронта! Оторву тебе язык, мразь, и засуну в задницу! Ты решил поиграться со мной, хезалак? (уничижительное обращение к импотентам – Ред.). Хорошенько послушай меня, сегодня власть в моих руках! Я вас обоих зарежу, нечисти!», – кричит на начальнику облздрава хоким области.

Продолжая оскорблять начальника облздрава, глава Андижанской области приводит причину, по которой он отказался покупать шприцы и медицинские перчатки у ташкентских фирм, отдав предпочтение местному производителю.

«Одна нечисть из Ташкента импортирует откуда-то шприцы. Несколько человек «сверху» имеют с этого прибыли в 15-20 процентов. А теперь они побоялись, что потеряют свою «долю»! Я не перевожу туда деньги, говорю, что буду покупать у своих. Я собирал этих главврачей, у которых задница в говне. Я ведь поехал в твою больницу, которую в жизни не посещал. Собрал всех и сказал: «Вот вам шприцы, вот вам перчатки, если есть какие-то претензии относительно качества, скажите мне». Тогда все вы прижали задницы и молчали. Сейчас на моем заводе по производству шприцов работает 150 человек, если не смогут продать эти шприцы, то и зарплату эти люди не получат. Этот завод платит мне налоги. Предприниматель потратил деньги, построил завод. Если я не помогут ему, то завтра он обанкротится. Почему я должен танцевать под дудку двух надменных ташкентцев и покупать у них шприцы?! Эти собаки собрались у этой дудки и накатали письмо. Написали, что я пропускаю некачественные вещи. Что там некачественного?! Ты сначала докажи, мразь!», – кричит на начальнику облздрава хоким области.



В это время из зала слышится голос «некачественная вещь...», но хоким Абдурахманов снова продолжает оскорблять.

«Я привезу это письмо, которое ты написал в Генпрокуратуру, засуну тебе в рот и вытащу из задницы», – кричит хоким начальнику облздрава.

Как говорит в разговоре с репортером «Озодлика» один из сотрудников Андижанского областного управления здравоохранения, пожелавший остаться неизвестным, конфликт между главой области и начальником облздрава возник после обращения андижанских врачей в Министерство здравоохранения Узбекистана.

– Хоким области приказал всем районным медицинским объединениям покупать на выделенные бюджетные средства шприцы и медицинские перчатки только у одного завода в Андижане. Однако врачи обратились в Минздрав с жалобой на плохое качество этих перчаток и на то, что бюджетные деньги, выделенные на лекарства, тоже уходят этому заводу. После этого из Ташкента приехала рабочая группа, изучила ситуацию и объяснила хокиму, что он поступает неправильно. Это разгневало хокима, поэтому он оскорбил начальника облздрава и прогнал его с собрания. Здесь произошло столкновение интересов. Хоким хочет, чтобы товар покупали у него, а в облздраве хотят сами решать, у кого и по какой цене покупать товар, – говорит представитель андижанского облздрава.

27 июня в узбекском сегменте социальных сетей появилось сообщение об увольнении начальника Андижанского областного управления здравоохранения Авазбека Абдурахманова.

Однако в тот же день в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» начальник андижанского облздрава опроверг эту информацию и добавил, что не припомнит, чтобы глава области оскорблял его.

– Такого не было. Я не припомню. Извините, рядом со мной стоят люди, – заявил Авазбек Абдурахманов и прервал связь.

Напомним, что ранее «Озодлик» неоднократно сообщал о том, что андижанские руководители частенько оскорбляют своих подчиненных.

В лексике руководителей Андижанской области распространены такие слова, как «нечисть, скотина, ублюдок, тварь, ишак».

Осенью 2017 года глава города Андижана Дильмурод Рахматуллаев обозвал директоров местных лицеев и колледжей «шакалами, тварями, скотинами и нечистями» за то, что те не отправили на сбор хлопка в Ташкентскую область достаточное количество людей.

А на собрании в городской администрации 18 ноябрь 2017 года хоким Рахматуллаев обозвал 64-летнюю учительницу «нечистью» и «скотиной».

Позже Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о том, что в действиях хокима города Андижана Дильмурода Рахматуллаева имеются признаки административного правонарушения.

В конце 2017 года суд оштрафовал хокима города Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (5 миллионов сумов или 650 долларов) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города.

В 2018 году хоким-матершинник получил последнее предупреждение от премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Но, по словам источников «Озодлика», даже после решения суда и предупреждения главы правительства хоким Рахматуллаев продолжал оскорблять своих подчиненных.