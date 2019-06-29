РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правозащитники призвали ЕБРР не выделять кредиты Туркменистану

CA-NEWS (TM) -  

Правозащитные организации Human Rights Watch (HRW), International Partnership for Human Rights (IPHR) и Туркменская Инициатива по Правам Человека (ТИПЧ) направили обращение главе Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти (Suma Chakrabarti), в котором призвали банк отказаться от расширения сотрудничества с властями Туркменистана и выделения дополнительных кредитов до тех пор, пока правительство страны не начнет демонстрировать осязаемый и измеримый, а не декларативный прогресс в сфере соблюдения прав человека и демократии, передает Хроники Туркменистана.
Правозащитники призывают ЕБРР разработать конкретные и измеримые показатели, по которым можно будет оценить прогресс, а также присоединиться к требованиям к властям, одобренным Европарламентом в марте 2019 года.
В обращении отмечается, что туркменское правительство предпринимает некоторые шаги по модернизации законодательства, однако принятие законов в Туркменистане совершенно не означает их исполнения на практике.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В России набирают учителей для работы в Таджикистане и Кыргызстане
  • Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Минфин Узбекистана опроверг поступление в бюджет $1,2 млрд от Гульнары Каримовой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×