В Монголии в этом году планируется добыть и экспортировать 1,1 млн. т нефти

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CA-NEWS (MNG) - По данным министерства горнорудной отрасли и тяжёлой промышленности, предоставленной в ходе ежемесячно проводимой пресс-конференции, за первые шесть месяцев текущего года по стране добыто и экспортировано 8,15 млн. баррелей (1,1 млн. т) нефти, а за весь год планируется внести в госбюджет 223,4 млрд. тугриков, передает Mongolnow.

По состоянию на 12 июня этого года добыто 3,01 млн. баррелей или 408,091 т нефти, а экспортировано 2,84 млн. баррелей или 385,746 т нефти. В мае 2019 года (по данным на 7 мая) в госбюджет внесена сумма в 47,5 млрд. тугриков.

В конце пресс-конференции глава ведомства Д.Сумъяабазар ответил на большое количество вопросов журналистов. На вопрос: “Заключение парламентской Рабочей группы по проверке хода осуществления проекта Оюутолгой на данный момент не достигнуто, затрагивается ли этот вопрос на уровне Правительства?” — был дан следующий ответ:

«Мы должны тщательно обсуждать вопросы, связанные с договором проекта Оюутолгой. На самом деле компания Оюутолгой стала неотъемлемой частью монгольской экономики и формирует весомую часть госбюджета страны, а также правдива и информация о том, что иностранный инвестор внёс инвестиции в размере 10 млрд. долларов. Поэтому целесообразно относиться к этому вопросу с умом. Проходят встречи с представителями международных финансовых организаций, Послами Канады и Австралии. Инвесторы переживают по поводу своих вложенных средств. Количество национальных компаний-подрядчиков Оюутолгоя составляет 700-1000. Там работают кадры, квалификацию которых возможно, через пять лет будут оценивать на мировом уровне. Поэтому я считаю, что мы должны относиться к договору тщательным и принципиальным образом и с умом, а также общаться с иностранными и отечественными представителями. В отношении Дубайского договора, я не оправдываю. Мы будем выступать с предложением о внесении изменений и дополнений в Дубайский договор для создания его следующего улучшенного варианта. Мы передали свои предложения руководству компании «Рио Тинто» и начальнику Управления по делам Правительства Л.Оюун-Эрэдэнэ, создана также и Рабочая группа. Специалисты министерства подготовили и направили в Рабочую группу соответствующие расчёты и исследования, ТЭО и иные материалы… Думаю, что близится час, когда стороны сядут за стол переговоров».