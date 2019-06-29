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  29 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Атырауской области произошел конфликт местных и иностранных рабочих на нефтегазовом месторождении

CA-NEWS (KZ) -  Аким Атырауской области, руководители департамента полиции, местного департамента КНБ и прокурор региона вылетели в вахтовый поселок Тенгиз, где происходит конфликт между местными и иностранными рабочими из-за фотографии, выставленной одним из сотрудников в профиле WhatsAppWhatsApp, передает vlast.kz.

Как сообщили в акимате Атырауской области, утром 29 июня в вахтовом поселке «Тенгиз» собрались рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)». Сотрудники фирмы собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud. Ливиец выставил фотографию в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки. "На месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района. На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области", - подчеркнули в акимате.
30 человек пострадали в результате драки с участием местных и иностранных рабочих подрядной компании "Тенгизшевройл" на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, сообщила пресс-служба акима региона.
Кроме того, официальный представитель министерства энергетики Нурлыбек Женисбек сообщил, что вечером на место происшествия вылетит первый замминистра ведомства Махамбет Досмухамбетов. "ТШО тесно работает с местными государственными органами для стабилизации ситуации и обеспечением безопасности работников", - заверил Женисбек.
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