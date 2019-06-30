РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Санкционированный митинг прошел в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Утром в воскресенье, 30 июня, в Алматы состоялся санкционированный митинг, передает Zakon.kz.

Проводился он возле кинотеатра "Сарыарка". Началось все в 10 часов.
Перед собравшимися выступили два представителя маслихата:
- Мы пришли, чтобы вместе с вами участвовать в дискуссии, мы пришли, потому что мы так же беспокоимся за будущее, как и вы. Мы такие же казахстанцы, мы такие же алматинцы, - заявил представитель маслихата Марат Абдуллаев. - Я хотел бы вас поздравить с этим митингом, тем более что эти митинги будут иметь продолжение, они официально разрешены, и я уверен в том, что мы будем общаться, мы будем дискутировать, мы будем встречаться. Хотелось бы, чтобы мы законно, спокойно обсуждали проблемы, которые нас интересуют.

Также с речью на сцене выступила активистка Гульжан Ергалиева.
- Сегодняшний митинг - это вынужденная мера власти уступить наконец законное место народу. Мы знаем, какая сегодня происходит ситуация в стране. Из этой ситуации есть только два выхода. Первый выход - власть будет и дальше проводить давление, и запрещать народу, и народ будет сопротивляться, как это происходит сейчас. Или нужно вести серьезный, принципиальный диалог. Какие механизмы существуют у общества, чтобы такой диалог проводить?
Государственные органы не являются сегодня средством коммуникации и власти, заявила Ергалиева.
Выступающие спикеры требовали изменений в системе. Они выразили неудовлетворенность работой госаппарата, преследованиями гражданских активистов силовиками, а также требовали провести реформу конституции.
В митинге приняли участие около 100 человек.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×