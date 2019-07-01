11 узбекистанцев попали в крупное ДТП в Казахстане: один скончался

CA-NEWS (UZ) - В ДТП на трассе «Самара – Шымкент» в Актюбинской области Казахстана погиб гражданин Узбекистана, еще двое с травмами госпитализированы в больницу.

По данным Генерального консульства Узбекистана в Актау, 29 июня, в 18:15 часов по местному времени на 896-м км. трассы «Самара-Шымкент» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В двух из трех автомобилей находились 11 граждан Узбекистана.

В результате ДТП погиб гражданин Узбекистана М.А. Двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы в больницу города Хромтау одноименного района Актюбинской области. Согласно полученным данным состояние их здоровья стабильно.

Другие 8 узбекистанцев в настоящее время находятся в кемпинге «Шерхан» Хромтау.

Состояние здоровья двух пострадавших узбекистанцев – Садафхон Ахматалиевна Юнусова и Ойбек Хотамжон угли Муминжонов – стабильно, сообщило Генеральное консульство Узбекистана.