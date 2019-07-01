В Джизаке брат скончавшегося в больнице мальчика пытался убить хирурга, проводившего операцию

- Узбекистан, происшествия
- 9:43, 01 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Старший брат 14-летнего мальчика, скончавшегося в многопрофильной детской больнице в городе Джизаке, набросился с ножом на врача. Как рассказали очевидцы произошедшего, 26-летний парень обвинил врача в смерти младшего брата.
Инцидент произошел утром 29 июня на территории детской больницы в городе Джизаке. Старший брат 14-летнего мальчика, днем ранее скончавшегося в данной больнице, обвинил в смерти младшего брата хирурга, проводившего операцию, и набросился на него с ножом.
Очевидцы случившегося сообщили, что потерпевший врач госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
26-летний парень, обвиняемый в попытке убийства, задержан сотрудниками милиции.
В УВД Джизакской области подтвердили случившееся и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
По словам представителя УВД, хирург детской больницы получил один удар ножом и в настоящее время чувствует себя хорошо.
Очевидцы случившегося в Джизакской детской больнице говорят, что днем ранее младшему брату задержанного парня сделали операцию на печени, но мальчик умер на столе хирурга.
По какой причине родственники 14-летнего мальчика обвинили в его смерти хирурга детской больницы – неизвестно.
Представитель Джизакского областного управления здравоохранения отказался комментировать этот инцидент.
– Расследованием инцидента занимается прокуратура, я вам ничего сказать не могу, – сказал представитель облздрава.
Напомним, что это не первый случай нападения на врачей в больницах Узбекистана. По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в течение 2017-2018 годов пациентами и их родственниками были избиты около 300 медицинских работников.