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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Государственный долг Монголии снизился на 13%

CA-NEWS (MNG) -  Темпы роста ВВП Монголии быстро восстановились с 2016 года, сообщает издание ARD со ссылкой на главу рабочей группы МВФ по Монголии Джеффа Готлиба.

Поворот в реальном росте ВВП был вызван сильным внешним спросом на экспорт полезных ископаемых Монголии, возобновлением второй фазы медного рудника Оюу Толгой и ослаблением денежно-кредитных условий.

При этом Готлиб подчеркнул, что улучшение политики правительства укрепило доверие внутри страны.

В настоящее время Монголия находится в значительно более выгодном положении, чем два года назад. Благодаря быстрому росту налоговых поступлений и относительно сдержанным расходам бюджетный баланс улучшился на 18 процентных пунктов, а государственный долг сократился на 13 процентных пунктов до 75 процентов ВВП.

Делегация МВФ находилась в Улан-Баторе с 19 по 28 июня. В ходе встречи с монгольскими официальными лицами стороны обсудили вопросы денежно-кредитной политики, бюджетной консолидации, развития финансового рынка и улучшения инвестиционного климата в Монголии.

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