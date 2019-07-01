В Узбекистане появится диспетчерская служба МЧС для людей с проблемами слуха и речи

CA-NEWS (UZ) - При Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана с 1 июля начинает работу диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи, сообщила пресс-служба министерства.

В команду службы вошли профессиональные сурдопереводчики, а новая диспетчерская оборудована всеми необходимыми средствами связи.

Диспетчерской службе предстоит обеспечивать в круглосуточном режиме скоординированное ускоренное реагирование экстренных оперативных служб (101, 102, 103, 104, 1050) на обращения, поступающие от людей с проблемами слуха и речи или от их представителей.

Для приема обращений служба будет использовать видеовызовы, текстовые сообщения и вызовы посредством специализированного программного обеспечения, отметили в ведомстве.