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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

CA-NEWS (CA) -  Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки для разгона противников законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиостанцию RTHK.

Великобритания передала Гонконг Китаю 1 июля 1997 года.

Сообщается, что около 7.20 по местному времени (2.20 мск) полицейские в касках и с щитами попытались убрать баррикады, которыми протестующие заблокировали улицу, ведущую к площади в районе Ваньчай, где ежегодно 1 июля проводится церемония поднятия флага по случаю передачи Гонконга Китаю.

В этом году церемония впервые прошла в помещении на фоне протестов, усиленных мер безопасности, а также из-за дождливой погоды.

Сообщается, что в демонстрантов полетели какие-то предметы, а те пытались с помощью зонтов остановить полицию. Сотрудники полиции применили дубинки и перцовый газ, чтобы оттеснить протестующих.

В столкновениях участвовали около 1 тысячи человек, однако власти ожидают, что число демонстрантов увеличится. По требованию полиции были закрыты центральные станции метро "Адмиралтейство" и "Ваньчай".

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