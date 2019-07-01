Бакытжан Сагинтаев назначен новым акимом Алматы

CA-NEWS (KZ) - Бакытжан Сагинтаев был назначен новым акимом Алматы. Об этом сообщается на сайте Акорды.

«Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы», – говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 28 июня текущего года.

Как передает пресс-служба премьер-министра, Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Алматы, в ходе которой принял участие во внеочередном заседании маслихата города и зачитал письмо президента о предложении назначить на должность акима города Бакытжана Сагинтаева. Депутаты единогласно одобрили выдвинутую кандидатуру.

Глава правительства провел встречу с активом города и представил нового акима, отметив большой опыт работы Сагинтаева на руководящих должностях.

«Бакытжан Абдирович – руководитель с огромным опытом. В должностях руководителя Администрации президента РК, государственного секретаря, премьер-министра, первого заместителя премьер-министра внес огромный вклад в развитие нашей страны», – отметил он.

Аскар Мамин также подчеркнул необходимость сосредоточиться на улучшении социальных условий и качества жизни населения, дальнейшем развитии экономики города и модернизации инфраструктуры. Он выразил уверенность, что новый аким выполнит стратегические задачи по развитию г. Алматы.

Справка

Бакытжан Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Джамбулской области.

Окончил Казахский государственный университет им. Кирова, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.

В 1998 году назначен заместителем акима Жамбылской области.

С 2002 по 2004 работал первым заместителем председателя Агентства Казахстана по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2007 по 2008 работал руководителем Канцелярии премьер-министра.

30 сентября 2008 – 20 января 2012 – аким Павлодарской области.

В сентябре 2012 года – январе 2013 года – первый заместитель председателя партии «Нур Отан».

16 января 2013 назначен министром регионального развития – первым заместителем премьер-министра РК.

8 сентября 2016 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра, а затем и премьер-министром.

28 сентября 2016 года одновременно назначен председателем совета директоров АО "Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

21 февраля 2019 года президент Казахстана отправил правительство Сагинтаева в отставку.

1 марта указом президента назначен государственным секретарем, 24 марта – руководителем администрации президента, а 28 июня освобождается от должности в связи с переходом на другую работу.