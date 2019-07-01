Аким Атырауской области о конфликте на месторождении Тенгиз: Проблема возникла из-за разных условий труда

CA-NEWS (KZ) - Аким Атырауской области встретился с руководством ТОО "Тенгизшевройл" и заявил, что условия труда иностранных и местных рабочих должны быть равными, передает informburo.kz.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев заявил, что массовая драка рабочих на Тенгизском месторождении произошла из-за разных условий труда, сообщает пресс-служба акима.

Нурлан Ногаев прибыл в посёлок и провёл совещание с руководством ТШО. Также глава региона встретился с участниками конфликта.

"Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку. Инвесторы должны понимать: работая на территории нашей страны, нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничьё достоинство. В ближайшее время мы проведём встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы. Один из главных – условия труда должны быть равными для всех", – подчеркнул Нурлан Ногаев.

В свою очередь генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Имер Боннер заверила, что компания сделает всё необходимое, чтобы урегулировать эту ситуацию. Также предпримет меры для предотвращения таких инцидентов в будущем.

После совещания аким области встретился с сотрудниками Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore. Они попросили Нурлана Ногаева в связи с расследованием инцидента, а также проработкой вопросов организации труда не останавливать их работу.

"Мы создали межведомственную комиссию во главе с первым заместителем акима области, которая будет заниматься вопросами обеспечения равных условий труда. Вы можете включить в состав комиссии своих представителей, мои коллеги оставили вам свои номера, давайте нам свои предложения по улучшению ситуации. В вашем рабочем графике не будет никаких изменений, работа будет продолжаться в стандартном режиме", – сказал Нурлан Ногаев.

Беспорядки начались накануне. Конфликт между рабочими произошёл из-за фотографии, которую сделал один из сотрудников. Гражданин Ливии Eli Daoud выставил фотографию в профиле Whatsapp, на которой изображены девушка и сам Eli Daoud. У мужчины в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. Этот снимок не понравился рабочим.

В результате волнений пострадали 30 человек.