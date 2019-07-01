Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве младенца гражданки Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Врачи калининградского роддома убили недоношенного ребенка гражданки Узбекистана и подделали документы, написав что тот умер в утробе. СК возбудил уголовные дела в отношении медиков, сообщает fedpress.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух врачей роддома № 4 в Калининграде по факту убийства новорожденного. Исполняющую обязанности главного врача Елену Белову обвиняют по статье «организация убийства малолетнего», а врачу реаниматологу-анестезиологу педиатрического блока Элине Сушкевич предъявлено обвинение по статье «убийство малолетнего».

По версии следствия, в ноябре прошлого года Белова дала указание Сушкевич убить недоношенного ребенка, который родился в больнице. Мотивом убийства стало желание карьерной лестницы – Белова претендовала на должность главврача роддома. Ребенок родился весом в 700 грамм и медики решили, что он не выживет, но его смерть «попортит» медицинские показатели.

«По указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В сообщении СК отмечается, что обстоятельства смерти новорожденного подтверждаются комплексной судебно-медицинской экспертизой. Сейчас «проводится полноценное и всестороннее расследование», а окончательную точку в деле поставит суд.

Речь идет о прошлогоднем инциденте, когда и. о. главврача калининградского роддома № 4 якобы пожалела для ребенка дорогостоящий препарат «Куросурф», в результате чего мальчик умер. Впоследствии выяснилось, что препарат все-таки был введен и все реанимационные мероприятия оказаны в полном объеме.

Ребёнок прожил всего пять часов. И шансов на жизнь, по словам коллег-неонатологов, у таких детей всего от 5-10% из 100%: ребенок родился с весом 700 граммов на 23-й неделе. Мать, приезжая из Узбекистана, жила в Калининграде без прописки и ни разу не обращалась в женскую консультацию.