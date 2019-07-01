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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Япония обсудили сотрудничество в энергосекторе

CA-NEWS (TM) -  В МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Йошихико Исозаки.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику и стратегический характер двусторонних отношений.

Стороны отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в различных направлениях, в числе которых, энергетическое взаимодействие является одним из приоритетных. Японская сторона передала туркменским партнерам свое видение и предложения по расширению партнерства в газовой отрасли.

В ходе переговоров был отмечен большой потенциал наращивания туркмено-японских отношений и подчеркнута необходимость дальнейшей поддержки регулярных контактов на различных уровнях.

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