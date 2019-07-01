Японская компания Sojitiz Europe plc. готова участвовать в масштабных проектах в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - 28 июня 2019 года в МИД Туркменистана состоялась встреча с Президентом Японской компании «Sojitiz Europe plc.» Сатору Такахама.

Президент Японской компании «Sojitiz Europe plc.» выразил глубокую заинтересованность в интенсификации связей и заявил о готовности принимать активное участие в реализации масштабных национальных проектов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества. Стороны констатировали продуктивный характер взаимодействия, установившегося между Туркменистаном и крупнейшими японскими компаниями, отметив, что сегодня эти традиционные деловые контакты выходят на качественно новый уровень, успешно развиваясь по широкому спектру направлений.