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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Молодой человек зарезал мигранта из Узбекистана в магазине под Петербургом

CA-NEWS (UZ) -  На видео попал момент нападения с ножом агрессивного молодого человека на пожилого мигранта в Санкт-Петербурге.

Вечером 28 июня в продуктовом магазине деревни Лесколово Ленинградской области молодой человек напал с ножом на уроженца Узбекистана, передает 47news.

Как стало известно, конфликт между мужчинами начался еще на улице, когда пожилой мужчина сделал замечание молодому человеку, ехавшему на мопеде. Оскорбившись, молодой человек последовал за мигрантом в магазин, где напал на него.

В ходе драки нападавший достал нож и нанес пожилому мужчине три удара. На кадрах видно, как после потасовки мужчина истекает кровью в магазине.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако он скончался.

Нападавший на скутере попал в объективы камер. Его разыскивает полиция.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе СКР по Ленинградской области. Личность подозреваемого установлена.

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