Японский банк международного сотрудничества может быть привлечен в инвестиционные проекты в газовой отрасли Туркменистана

CA-NEWS (TM) - 28 июня 2019 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Управляющим исполнительным директором японской компании «ITOCHU Corporation», новым председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Цубаи Хироюки, прибывшим в Ашхабад для участия в церемонии открытия завода в Ахале по производству бензина из природного газа, сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Японией, в частности, в торгово-экономической сфере. Японская сторона отметила, что взаимные визиты на высшем уровне на протяжении последних нескольких лет стали важным звеном в укреплении взаимовыгодных отношений.

Сфокусировавшись на существующих предпосылках для дальнейшего расширения сотрудничества в таких областях как газохимическая промышленность, медицинская промышленность и электроэнергетика, японская делегация предложила обсудить возможности реализации планируемых новых и текущих совместных проектов в Туркменистане.

Также обсуждались вопросы совместных инвестиций в газовой отрасли путем сотрудничества с Японским банком международного сотрудничества «JBIC».