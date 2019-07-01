Особняк Жаклин Кеннеди продается в США за 65 млн долларов

CA-NEWS (CA) - Дочь Жаклин Кеннеди адвокат Кэролайн Кеннеди продает поместье бывшей первой леди США, в котором выросли три поколения семьи, за 65 миллионов долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CNN.

«Сорок лет назад, когда моя мама впервые увидела ферму «Красные ворота», сразу полюбила её. Дюны, пруды и холмы позволили ей создать свой мир, который объединил любовь к природе, семье и книгам. Теперь мамы нет, а внуки выросли. Поэтому пришло время и нам следовать примеру мамы и создать что-то для себя. Мы надеемся, что новая семья будет дорожить этим местом, как и мы в течение трех поколений», - сказала Кэролайн.

В 1979 году Жаклин Кеннеди купила поместье площадью 1967 квадратных метров на берегу океана за один миллион долларов. Она постепенно ремонтировала особняк и облагораживала землю, пригласив знаменитого садовода Пола Меллона. Кэролайн Кеннеди унаследовала поместье в 2000 году.

В главной резиденции находится пять спален, библиотека, гостиная с камином, столовая и кухня шеф-повара с профессиональной техникой. Рядом с главной резиденцией расположен двухэтажный гостевой дом с четырьмя спальнями.

Почти из всех комнат, за исключением столовой, открывается вид на Атлантический океан.