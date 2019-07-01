Мы продаем тонну хлопка за $1000, а США продаёт за эту сумму айфон весом в 130 грамм, - глава Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Администрация города Ташкента провела 29 июня пресс-конференцию на тему строительства и благоустройства столицы. В ней приняли участие представители органов власти и СМИ, сообщили местные СМИ.

Один из журналистов спросил главу города Джахонгира Артикходжаева, как он видит ближайшее будущее Ташкента.

"Первое, что нам нужно сделать, - это упорядочить всю нашу работу до такой степени, чтобы позволить следующему хокиму продолжать делать свою работу, без нанесения вреда народу. Раньше после ухода предыдущего хокиму, новому градоначальнику приходилось всё начинать заново", - отметил Артикходжаев.

"Самые проблемные направления для меня - это сады, школы, университеты, на которые нужно обратить внимание. Нам нужно сделать Ташкент умным, мы должны продавать не труд, а ум. То есть Ташкент должен стать городом, продающим интеллект. Потому что - это столица. Умный город не означает, что везде нужно устанавливать камеры", - подчеркнул глава столицы.

"Например, вы знаете, сколько нужно труда, чтобы вырастить тонну хлопка. Мы продаем тонну хлопка за $1000 или $1500. А США продают за эту же сумму 130 граммовый айфон. Они продают интеллект, мы продаем рабочую силу. Я бы хотел, чтобы Ташкент стал умным, технологически развитым городом », - сказал мэр.



