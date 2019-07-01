РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мы продаем тонну хлопка за $1000, а США продаёт за эту сумму айфон весом в 130 грамм, - глава Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Администрация города Ташкента провела 29 июня пресс-конференцию на тему строительства и благоустройства столицы. В ней приняли участие представители органов власти и СМИ, сообщили местные СМИ.

Один из журналистов спросил главу города Джахонгира Артикходжаева, как он видит ближайшее будущее Ташкента.

"Первое, что нам нужно сделать, - это упорядочить всю нашу работу до такой степени, чтобы позволить следующему хокиму продолжать делать свою работу, без нанесения вреда народу. Раньше после ухода предыдущего хокиму, новому градоначальнику приходилось всё начинать заново", - отметил Артикходжаев.

"Самые проблемные направления для меня - это сады, школы, университеты, на которые нужно обратить внимание. Нам нужно сделать Ташкент умным, мы должны продавать не труд, а ум. То есть Ташкент должен стать городом, продающим интеллект. Потому что - это столица. Умный город не означает, что везде нужно устанавливать камеры", - подчеркнул глава столицы.

"Например, вы знаете, сколько нужно труда, чтобы вырастить тонну хлопка. Мы продаем тонну хлопка за $1000 или $1500. А США продают за эту же сумму 130 граммовый айфон. Они продают интеллект, мы продаем рабочую силу. Я бы хотел, чтобы Ташкент стал умным, технологически развитым городом », - сказал мэр.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×