Монголия начинает вакцинацию против бубонной чумы

Иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) - С первого июля в Монголии начинается вакцинация населения против бубонной чумы. Об этом накануне сообщил Национальный центр по изучению зоонозных инфекций страны.

Решение об этом было принято после того, как в монгольском аймаке Баян-Улгий зафиксировали два случая смерти от бубонной чумы.

К настоящему времени более 30 тыс. доз вакцины поступили в медицинские центры девяти столичных районов Улан-Батора и 21 аймака Монголии.

Справка

Бубонная чума – преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, которые способны переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.

Бубонная чума развивается при проникновении бактерий через кожу, характеризуется воспалением лимфатических узлов с образованием «бубонов», проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией.

Исторически бубонная чума стала первой формой чумы, поддающейся лечению – первые вылеченные больные появились с изобретением противочумных вакцин и сывороток, а с внедрением в лечебную практику стрептомицина и других антибиотиков выздоравливают практически все больные, если лечение начато вовремя.