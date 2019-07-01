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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия начинает вакцинацию против бубонной чумы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) -  С первого июля в Монголии начинается вакцинация населения против бубонной чумы. Об этом накануне сообщил Национальный центр по изучению зоонозных инфекций страны.

Решение об этом было принято после того, как в монгольском аймаке Баян-Улгий зафиксировали два случая смерти от бубонной чумы.

К настоящему времени более 30 тыс. доз вакцины поступили в медицинские центры девяти столичных районов Улан-Батора и 21 аймака Монголии.

Справка

Бубонная чума – преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, которые способны переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.

Бубонная чума развивается при проникновении бактерий через кожу, характеризуется воспалением лимфатических узлов с образованием «бубонов», проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией.

Исторически бубонная чума стала первой формой чумы, поддающейся лечению – первые вылеченные больные появились с изобретением противочумных вакцин и сывороток, а с внедрением в лечебную практику стрептомицина и других антибиотиков выздоравливают практически все больные, если лечение начато вовремя.

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