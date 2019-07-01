Военные Монголии и Лаоса впервые примут участие в "Инженерной формуле" АрМИ-2019

CA-NEWS (MNG) - Военнослужащие из Лаоса и Монголии впервые примут участие в конкурсе "Инженерная формула" Армейских международных игр - 2019, который состоится в Тюмени передает ARD со ссылкой на пресс-службу округа.

В конкурсе, который пройдет в августе на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, примут участие военные инженеры из шести стран: Республики Беларусь, Китая, Пакистана, России, впервые участвуют команды Лаоса и Монголии. Все страны будут выступать на российской инженерной технике.

Военные инженеры учебного центра города Волжский выиграли всеармейский этап конкурса и теперь будут представлять Россию на международном этапе.

В "Инженерной формуле" принимают участие шесть экипажей от каждой команды. В состязании применяется специальная техника - инженерные машины разграждения ИМР-3М, машины для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, гусеничные минные заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77.