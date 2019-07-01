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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Иссык-Куле утонула гражданка Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана вБишкеке, 28 июня 2019 года на пляже санатория «Кыргызское взморье» на Иссык-Куле утонула гражданка Узбекистана.

Консульский отдел посольства взял ситуацию на контроль и оказывает содействие родственникам погибшей по решению консульско-правовых вопросов для вывоза её тела на родину.

Консульско-правовой департамент МИДа напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство в Бишкеке по телефону +996−312−986−296.

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