На Иссык-Куле утонула гражданка Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана вБишкеке, 28 июня 2019 года на пляже санатория «Кыргызское взморье» на Иссык-Куле утонула гражданка Узбекистана.

Консульский отдел посольства взял ситуацию на контроль и оказывает содействие родственникам погибшей по решению консульско-правовых вопросов для вывоза её тела на родину.

Консульско-правовой департамент МИДа напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство в Бишкеке по телефону +996−312−986−296.