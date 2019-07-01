Объем добычи сырой нефти в Монголии в I полугодии составил 3 млн баррелей

CA-NEWS (MNG) - В первом полугодии 2019 года объем сырой нефти, добытой в Монголии, составляет 3.01 млн баррелей (408,091 тонн нефти), объем экспорта - 2.84 млн баррелей (385,746 тонн), сообщает «Монцамэ» со ссылкой на заявление Министерства горнорудной области и тяжелой промышленности.

В 2019 году Монголия планирует добыть и экспортировать 8,15 млн баррелей (1,1 млн тонн нефти), и сосредоточить в государственном бюджете 222,3 млрд тугриков.

По состоянию на 18 июня, страна имеет 27-дневные запасы горючего.

Таким образом, запасов автобензина А-80 хватит на 45 дней, АИ-92 – на 35 дней, дизель-топлива – на 19 дней, а авиатоплива TC-1 – на 18 дней.