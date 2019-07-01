Жена правителя Дубая сбежала с детьми и $39 млн

CA-NEWS (CA) - Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну. Более того, она забрала с собой детей и серьезную сумму денег – около 40 миллионов долларов. Об этом пишет таблоид The Sun.

Издание указывает, что супруга шейха принцесса Хайя бинт аль-Хусейн с зимы не появляется на публике. Сообщается, что она вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном скрывается в Германии. Она запросила убежище у этой страны и подала на развод.

Побег принцессы в итоге может стать причиной дипломатического кризиса. Правитель города Дубай сразу же обратился к правительству Германии и попросил выдать его семью. Однако руководство европейской страны отказало ему в этом, сказав, что защищает принцессу.

В материале таблоида указывается, что жена шейха решилась на столь отчаянный шаг из-за страха – она боялась за собственную безопасность.

Побег жены стал серьезным ударом для шейха. Известно, что премьер-министр ОАЭ – большой поклонник лошадиных скачек. На протяжении 28 лет он посещал каждое мероприятия, не пропустив ни одного. Однако после скандала 69-летний шейх забыл об очередных соревнованиях, которые состоялись в британском Эпсоме.