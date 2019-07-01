Мирзиёев подарил женщине новую квартиру, у которой власти отобрали предоставленное временно жильё

CA-NEWS (UZ) - Власти Ташкента решили «квартирный» вопрос Наргизы Шамуратовой, о котором местные СМИ сообщали несколько дней назад. Выданную год назад квартиру от имени президента хокимият (администрация) Юнусабадского района решил забрать обратно.

В субботу, 29 июня, в рамках пресс-конференции в городской администрации председатель городского отделения Комитета женщин, заместитель хокима Ташкента по вопросам женщин и молодежи Дильбар Наджмиддинова заявила, что «квартирный» вопрос Наргизы Шамуратовой решили буквально накануне.

«Вторичка, выданная ей год назад была предоставлена в качестве временного жилья, поскольку женщина с детьми проживала в парке. Теперь ей официально выдали квартиру в социальной новостройке», - отметила Дильбар Наджмиддинова.

При этом, как сообщалось ранее в документе, выданном в прошлом году хокимиятом вместе с ключами на красной ленте, не было ни слова о «временности» жилья. Не обмолвились об этом и представители Юнусабадского хокимията – экс-хоким Бахтиёр Абдусаматов и его заместитель по вопросам женщин Наргиза Мирбабаева, уверяющие женщину, что это подарок президента.

Сама Наргиза подтвердила NUZ.UZ, что на днях хоким района Рахмонбек Усманов навестил женщину и сообщил, что объявился наследник той квартиры, где она проживает, поэтому она должна будет ее освободить. Однако взамен вторички на 7 квартале Юнусабада ей уже выдали ключи и сертификат на квартиру в новостройке на 13 квартале района.

Стоит отметить, что это так называемое социальное жилье, которое выдается малообеспеченным семьям в постоянное пользование, однако его нельзя продать, обменять либо сдать в аренду. Наргиза и ее дети в ближайшие дни получат постоянную прописку в новой квартире. Также существует еще одно условие - в случае, если на имя Наргизы или ее детей будет приобретена какая-либо недвижимость, социальное жилье будет изъято в пользу государства.

Сегодня Наргиза уже готовится к переезду в новую квартиру, надеясь, что подобная ситуация с ней не произойдет ни через год, ни через два…, отмечает издание.