Трамп встретился с лидером КНДР и пересек государственную границу

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Встреча лидеров двух стран в этом месте произошла впервые в истории. Трамп также стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи, передает «Русская служба BBC News».

«Рад снова тебя видеть», – сказал Трамп Ким Чен Ыну в начале встречи. Изначально ожидалось, что встреча будет короткой и ограничится рукопожатием и небольшим диалогом.

После рукопожатия Дональд Трамп пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР. Он сделал несколько шагов, после чего оба лидера снова пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны.

The moment President Trump meets Chairman Kim at the DMZ and becomes the first sitting President to enter North Korea: pic.twitter.com/VwqGAEmmxz