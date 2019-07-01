Трамп встретился с лидером КНДР и пересек государственную границу

Фото: Reuters

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Встреча лидеров двух стран в этом месте произошла впервые в истории. Трамп также стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи, передает «Русская служба BBC News».

«Рад снова тебя видеть», – сказал Трамп Ким Чен Ыну в начале встречи. Изначально ожидалось, что встреча будет короткой и ограничится рукопожатием и небольшим диалогом.

После рукопожатия Дональд Трамп пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР. Он сделал несколько шагов, после чего оба лидера снова пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны.

The moment President Trump meets Chairman Kim at the DMZ and becomes the first sitting President to enter North Korea: pic.twitter.com/VwqGAEmmxz — The White House (@WhiteHouse) June 30, 2019

После небольшого разговора и общения с журналистами президенты отправились в здание для переговоров – так называемый Дом свободы – и продолжили встречу там. Через некоторое время в здание запустили журналистов.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что символическое пересечение границы стало для него «огромной честью».

«Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим», – сказал Ким Чен Ын.

После завершения встречи Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до демаркационной линии.

Ранее о планах встретиться с главой КНДР Трамп написал в «Твиттере» в преддверии визита в Южную Корею, однако до последнего момента сам факт встречи находился под вопросом.

В воскресенье Трамп прибыл в пограничный пункт Пханмунджом на вертолете, после чего поднялся на смотровую площадку наблюдательного пункта и осмотрел позиции КНДР вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Встреча с северокорейским лидером, которая состоялась после этого, была уже третьей встречей Трампа и Ким Чен Ына. Первый в истории саммит США и КНДР прошел в 2018 году в Сингапуре.

Тогда Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Демилитаризованная зона, где прошла встреча двух лидеров – это узкая полоска территории вдоль границы КНДР и Южной Кореи, которую до Трампа не посещал ни один действующий президент США.

Отношения США и КНДР испортились с тех пор, как Трамп и Ким в последний раз виделись лично во вьетнамском Ханое в феврале текущего года.

Саммит - второй по счету после Сингапура в июне 2018 года - внезапно завершился без соглашения по поводу прогресса Северной Кореи на пути к денуклеаризации. Трамп покинул переговоры, уклонившись от заключения того, что политик считал плохим соглашением.

Ранее президент США неоднократно настаивал на том, что Пхеньян должен провести ядерное разоружение до того, как будут сняты экономические санкции против КНДР.

За время с ханойской встречи КНДР не раз рисковала навлечь на себя гнев администрации Трампа после очередных испытаний ракет малой дальности.

Однако глава государства, который когда-то угрожал Северной Корее «огнем и яростью» США, в последние месяцы занял более примирительную позицию и достаточно тепло отзывался о Ким Чен Ыне.

На позапрошлой неделе, начавшейся 17 июня, он послал лидеру КНДР личное письмо, содержание которого сам Ким охарактеризовал как «превосходное».

Ранее в июне Трамп заявил журналистам, что Северная Корея под властью Ким Чен Ына имеет «потрясающий потенциал».

В ходе визита в Японию в мае Трамп назвал Кима «очень умным парнем» и сказал, что ждет «множества хороших новостей» из Северной Кореи.