Выросло количество пострадавших при беспорядках на месторождении Тенгиз

CA-NEWS (KZ) - После массовой драки, произошедшей на строительной площадке завода третьего поколения ТШО, за медицинской помощью обратились более 40 человек. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Напомним, информация о том, что на месторождении Тенгиз идет массовая драка между казахстанскими рабочими и сотрудниками иностранных компаний, появилась в социальных сетях 29 июня утром. В видеороликах, распространенных через мессенджер «WhatsApp», передает kursiv.kz.

Люди, в масках и рабочих комбинезонах, в желтых жилетах с надписью CСЕР избивали мужчину предположительно арабского происхождения, одетого в джинсы и рубашку, похожего больше на офисного работника.

Как сообщалось, поводом для драки, произошедшей в субботу в вахтовом поселке Тенгиз, послужила фотография, опубликованная в профиле в WhatsApp сотрудником компании - гражданином Ливии. На фото изображена местная девушка-оператор компании и сам иностранный рабочий с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки. Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы.

30 июня стало известно, что ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) объявило о временной заморозке работ по строительству завода третьего поколения на Тенгизском месторождении.

Позже Министр обороны Ливана Элиас Бу Сааб провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым, в ходе которого обсудил вопросы защиты ливанских рабочих. Премьер-министр Ливана Саад Харири приказал генеральному секретарю Комитета по оказанию чрезвычайной помощи генерал-майору Мухаммеду Хейру взять на контроль ситуацию в Казахстане. По словам Хейра, в общей сложности пострадали 17 арабов, в том числе один ливанец и шестеро палестинцев.