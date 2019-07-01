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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан посетит президент ЕБРР

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан, 1 июля посетит президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, сообщает представительство ЕБРР в РТ.

1 июня президент Европейского банка реконструкции и развития примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Также намечены встречи Сума Чакрабарти с министром финансов РТ Файзиддином Каххорзода и министром энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода
Также президент ЕБРР встретиться с представителями малого и среднего бизнеса и примет участие в публичном мероприятии. Это второй визит президента Сумы Чакрабарти в Таджикистан. Первый визит состоялся в 2014 году.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 673 миллионов Евро (755 миллионов дол. США) в 127 проектов в различных секторах экономики Таджикистана.
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