В Таджикистане девочку, которую подожгли подростки, будет лечить известный врач из Германии

CA-NEWS (TJ) - Лечением шестилетней Осии Зулфоновой, которую подожгли подростки, займется прибывший из Германии известный врач Эдгар Бимер. Об этом 1 июля Радио Озоди сообщил Тохир Зубайдов, врач городской клинической больницы №3.

Эдгар Бимер - известный немецкий врач, профессор, президент Ассоциации пластических хирургов Европы.

Тохир Зубайдов сообщил, что состояние здоровья Осии улучшилось, но она по-прежнему находится в реанимационном отделении клиники. «Эдгар Бимер несколько дней пребудет в Душанбе – он продолжит лечение Осии Зулфоновой, а также будет лечить других больных, находящихся в Ожоговом центре», добавил Зубайдов.

Пресс-служба МВД Таджикистана сообщает, что известный немецкий врач приехал в Душанбе по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ранее глава государства, узнав об инциденте, поручил министру здравоохранения и социальной защиты Насиму Олимзода взять под личный контроль лечение и уход за пострадавшим ребенком.

«После проведения обследования Осии Зулфоновой в столичной клинической больнице №3 (Ожоговый центр), немецкий профессор оценил ее состояние как стабильно тяжелое", говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Напомним, вопиющий случай произошел 19 июня на территории столичного района Сино: трое подростков подожгли шестилетнюю Осию. По словам медиков Ожогового центра, куда была доставлена пострадавшая, у девочки ожоги 65% тела, из которых 45% - глубокие.

Прокуратура столичного района Сино начала расследование по факту поджога Осии Зулфоновой. В совершении преступления подозреваются трое несовершеннолетних в возрасте от 9 до 15 лет. В настоящее время все они находятся на свободе.