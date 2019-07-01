Монголия и ОЭСР договорились о дальнейшем сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) - 27 июня госсекретарь МИД Монголии Д. Даваасурэн принял представителей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с руководителем отдела Евразии Уильямом Томпсоном, пишет издание «Монцамэ».

Госсекретарь Д. Даваасурэн подчеркнул важность расширения сотрудничества между Монголией и ОЭСР, охватывающего сейчас сферы МСП, налогообложения и инфраструктуры.

Отметив, что государства-члены ОЭСР поддерживают развитие отношений с Монголией, Уильям Томпсон выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в области улучшения правовой среды бизнеса, устойчивой инфраструктуры и климатических секторов.

В рамках проекта ОЭСР «Повышение конкурентоспособности в Центральной Азии» продолжается работа по улучшению доступа к финансированию для малых и средних предприятий.

В связи с этим МИД Монголии в сотрудничестве с ОЭСР и Государственным инвестиционным банком Франции (BPI France) организовало 27 июня форум «Улучшение доступа к финансированию для ММСП», на котором обсуждались политические реформы и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять правительству.

Кроме того, ОЭСР совместно с Министерством дорожно-транспортного развития 26 июня организовала встречу, на которой представила отчёт об исследовании «Улучшение транспортного подсоединения в Центральной Азии».