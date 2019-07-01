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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане на территории будущей АЭС начались сейсмологические работы

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане на площадке для строительства АЭС начался второй этап инженерных изысканий, который включает геофизические и сейсмологические работы. Об этом сообщила пресс-служба агентства «Узатом» в своём Телеграм-канале.

29 июня на выбранной для строительства атомной электростанции территории возле озера Тузкон Джизакской области начался второй этап инженерно-изыскательских работ.

Ранее на площадках возле Тудакульского водохранилища Навоийской и Бухарской областей, а также на площадках, расположенных вокруг озера Тузон кули Джизакской области, были проведены научно изыскательские работы. В результате изучений наиболее оптимальным для строительства АЭС была выбрана территория рядом с озером Тузконкуль Джизакской области. Именно здесь был дан старт второму этапу инженерно-изыскательских работ.

На этой территории специалистами АО «Aтомстройэкспорт» будут проведены геофизические, сейсмологические работы. Специалисты изучат результаты геологических и геофизических изысканий, на основе которых и будет продолжена работа по разработке технического проекта атомной электростанции, которая впервые будет построена в Узбекистане, отметили в агентстве.

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