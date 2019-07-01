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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Японские китобои отправились в первую экспедицию за 30 лет

CA-NEWS (CA) -  Японские рыбаки в понедельник отправились в первое китобойное плавание после объявления о выходе страны из Международной комиссии по промыслу китов, сообщает газета The Guardian.

Китобойные корабли начали плавание из портов Кусиро (остров Хоккайдо) и Симоносеки (остров Хонсю). Планируется до конца года добыть 227 китов.

О решении Японии покинуть Международную комиссию по промыслу китов стало известно в декабре 2018 года. Это объяснялось тем, что стране не удалось добиться разрешения на коммерческий промысел относительно обильных видов китов.

Официально Япония прекратила коммерческий китобойный промысел в соответствии с мораторием в 1982 году. Однако страна с конца 1980-х охотилась на китов в рамках "научных исследований". Как отмечает The Guardian, китовое мясо появлялось в открытой продаже, что свидетельствовало о продолжении коммерческой охоты под прикрытием научной работы.

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