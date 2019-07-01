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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду», — женщина, находившаяся в колонии с Гульнарой Каримовой
Продолжение: «Я изменилась»: Гульнара Каримова просит прощения и отказывается от $686 млн в зарубежных банкахПредыстория: Адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьме

CA-NEWS (UZ) -  Женщина, которая находилась с Гульнарой Каримовой в одной колонии, рассказала журналистам некоторые подробности её пребывания, сообщает издание upl.uz.

По словам женщины, Каримова очень сильно изменилась.

«Она работает портнихой. Рядом с ней очень опасные женщины. Она почти не ест тюремную еду. Она кушает только печенье. Жизнь в колонии сильно действует на её психику. Мне кажется, даже после того, как она выйдет на свободу, ей потребуется помощь психолога», — отметила женщина.

Ранее адвокат Каримовой Грегуар Манжа, приезжавший из Швейцарии в колонию к своей подзащитной, заявлял, что Гульнаре требуется медицинская помощь. Позже Генеральная прокуратура выступила с заявлением, Каримова находится под наблюдением медиков.

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