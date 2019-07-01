Премьер-министр Казахстана пообещал восстановить инфраструктуру и жилой фонд Арыси за месяц

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Арысь и осмотрел пострадавшие жилые микрорайоны и социальные объекты города. Об этом сообщается в пресс-службе премьер-министра.

Глава правительства побывал в жилых массивах «Коктем-1» и «Коктем-2», где расположены многоквартирные и частные дома, осмотрел поврежденные здания местной школы, городской больницы и центра обслуживания населения.

В ходе объезда А.Мамин побеседовал с местными аксакалами и специалистами, непосредственно принимавшими участие в ликвидации последствий происшествия. Мамин отметил, что «благодаря слаженной совместной работе была проведена своевременная эвакуация населения и удалось предотвратить более масштабные последствия возникшей ЧС».

По итогам осмотра премьер-министр провел заседание комиссии по ликвидации последствий происшествия в Арыси. В её составе были руководители министерств и областных акиматов.

В восстановлении города примут участие все регионы страны. Поврежденные жилые здания будут разделены между областями, которые направят бригады строителей.

По итогам совещания Мамин поручил в течение месяца отремонтировать все жилые дома в городе (с привлечением к восстановительным работам национальных компаний и промышленных предприятий) и выплатить каждому жителю города по 100 тыс. тенге в качестве дополнительных социальных мер.

«Нам необходимо приложить все усилия для оперативного восстановления Арыси. Мы должны отремонтировать и построить все поврежденные и разрушенные объекты г. Арысь до 1 августа 2019 года. Все задачи должны быть выполнены оптимально, качественно и в срок», – сказал он.

Премьер-министр также отметил, что в течение 2-х недель будет начат вывоз боеприпасов. Арсенал будет передислоцирован.

По предварительной оценке, повреждено 104 многоэтажных жилых дома, порядка 7 200 частных домов, 14 школ, 2 больницы, 28 детских садов, здания территориальных государственных органов.