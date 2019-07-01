В Гонконге протестующие начали штурмовать здание Законодательного совета

- Азия и мир, происшествия
- 15:24, 01 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - Демонстранты попытались прорваться в здание Законодательного совета Гонконга – законодательного органа этого специального административного района Китая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Guardian.
Полиция пытается препятствовать штурму здания, применяя против нарушителей порядка перцовый газ и дубинки. Силы полиции сосредоточены и в самом здании.
Массовые демонстрации возобновились в Гонконге в понедельник утром. Демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом «одна страна, две системы».
В последние недели определенные силы в Гонконге устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений.
В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.