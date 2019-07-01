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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия призвала Евросоюз уважительно отнестись к реалиям в Центральной Азии

CA-NEWS (CA) -  Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин на встрече со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Питера Буриана подчеркнул важность бережного и уважительного отношения к реалиям, сложившимся в Центральной Азии, сообщает российский МИД.

Карасин также призвал уважительно отнестись к развивающимся процессам евразийской интеграции и выразил готовность России к поиску точек соприкосновения с Европейским Союзом в регионе.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Центральной Азии, а также обменялись мнениями о перспективах развития отношений России и ЕС с государствами региона.

П.Буриан изложил основные положения утвержденной недавно Стратегии Европейского союза «ЕС и Центральная Азия: новые возможности для более крепкого партнерства».

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