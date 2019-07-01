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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Беларусь обсудили возможности расширения экономического сотрудничества

CA-NEWS (MNG) -  27-28 июня в Улан-Баторе состоялось 5-е заседание Монголо-Белорусской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, передает информагентство «Монцамэ».

Монгольскую делегацию на очередном заседании возглавил министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан, белорусскую сторону – министр промышленности Беларуси Павел Утюпин.

В ходе заседания была достигнута предварительная договоренность о совместной реализации проектов в рамках соглашения о предоставлении экспортного льготного кредита, заключенного между правительствами двух стран.

Стороны обсудили проекты улучшения технического снабжения Главного управления по чрезвычайным ситуациям, создания совместного предприятия по производству и переработке молока и развития интенсивного животноводства, поставки сельскохозяйственной техники и оборудования, создания центра по обслуживанию и ремонту лифтов в Улан-Баторе.

Представители Беларуси и Монголии подчеркнули наличие широких возможностей для расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества во многих областях, в том числе в пищевой и легкой промышленности, а также дорожно-транспортной, горнорудной, строительной, экологической и туристической сферах.

Кроме того, на заседании межправкомиссии была подписана Дорожная карта развития сотрудничества между Монголией и Беларусью на 2019-2021 годы.

О подписании этого документа договорились главы Монголии и Беларуси во время встречи на полях саммита в Циндао в июне прошлого года.

В очередном 5-м заседании межправкомиссии белорусская делегация приняла участие в широком составе.

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