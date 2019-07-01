Правозащитники призвали ЕБРР не выделять кредиты Туркменистану

CA-NEWS (TM) - Правозащитные организации Human Rights Watch (HRW), International Partnership for Human Rights (IPHR) и Туркменская Инициатива по Правам Человека (ТИПЧ) направили обращение главе Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти (Suma Chakrabarti), в котором призвали банк отказаться от расширения сотрудничества с властями Туркменистана и выделения дополнительных кредитов до тех пор, пока правительство страны не начнет демонстрировать осязаемый и измеримый, а не декларативный прогресс в сфере соблюдения прав человека и демократии. Об этом сообщает издание Хроника Туркменистана.



Правозащитники призывают ЕБРР разработать конкретные и измеримые показатели, по которым можно будет оценить прогресс, а также присоединиться к требованиям к властям, одобренным Европарламентом в марте 2019 года.

В обращении отмечается, что туркменское правительство предпринимает некоторые шаги по модернизации законодательства, однако принятие законов в Туркменистане совершенно не означает их исполнения на практике.