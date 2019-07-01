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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк поддержит программу развития мясного животноводства в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В Вашингтоне прошли переговоры Министра сельского хозяйства Республики Казахстан Омарова С.К. с вице-президентом Всемирного банка Сирил Муллером по обсуждению запуска «Программы ориентированной на результат» (ПОР - PforR), в соответствии с которой впервые в Казахстане будет применена схема финансирования инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Совместный проект устойчивого развития животноводства предполагает поддержку Всемирного банка в реализации Государственной программы развития животноводства в Казахстане. Так, Всемирный банк готов профинансировать реализацию программы развития мясного животноводства на сумму в 500 млн. долларов. Срок реализации запланирован на 2020-2023 гг.

Заём Всемирного банка по Программе ориентированной на результат является финансовым инструментом, при котором расходная часть проекта не связана напрямую с финансированием со стороны Всемирного банка и не контролируется Всемирным банком.

В рамках ПОР Всемирный банк будет перечислять средства при достижении индикаторов по следующим направлениям:

- повышению эффективности госрасходов через совершенствование благоприятной нормативной базы - перевод субсидий из красной корзины в зеленую, упрощение процедур налогового регулирования для фермерских хозяйств, упрощение экспортных процедур;

- поддержке устойчивого содействия экспорту и конкурентоспособности через создание эффективной системы прослеживаемости продукции, обеспечение надлежащей ветеринарной и пищевой безопасности, повышение экологической устойчивости животноводства;

- поддержке создания рабочих мест и повышения доходов в сельских районах, через расширение производства высококачественных кормов, увеличение орошаемых земель для производства кормов, обводнение пастбищ, продвижение модели устойчивого расширения производства продукции животноводства, в центре которой находится фермер, установление связей малых и средних КХ/ФХ с рынками сбыта, продвижение якорной кооперации.

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