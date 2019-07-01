Токаев выразил соболезнование Путину в связи с гибелью людей в результате паводка в Иркутской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме.

В Иркутской области с 25 июня из-за проливных дождей начались паводки, в регионе действует режим ЧС. В 28 населенных пунктах были подтоплены 1,7 тыс. домов, где живут 4,2 тыс. человек, также подтоплено 5 участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек. За медицинской помощью обратился свыше 600 человек, госпитализированы 136 человек.

По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.