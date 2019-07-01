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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Казахстана и ООН подписали cоглашение о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО

CA-NEWS (KZ) -  Правительство Республики Казахстан и Организациz Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) подписали соглашение о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Документ подписали Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и Заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова 25 июня в Париже.

Указанную структуру планируется создать под эгидой ЮНЕСКО на базе Центра сближения культур при Министерстве культуры и спорта РК. Соответствующая казахстанская инициатива была одобрена 39-й Генеральной конференцией Организации в ноябре 2017 года.

Задачами Центра будут продвижение научных исследований, подготовка публикаций, организация конференций и просветительская деятельность по вопросам истории и практики межкультурного взаимодействия в Центральной Азии и за ее пределами.

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