Правительство Казахстана и ООН подписали cоглашение о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО

CA-NEWS (KZ) - Правительство Республики Казахстан и Организациz Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) подписали соглашение о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Документ подписали Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и Заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова 25 июня в Париже.

Указанную структуру планируется создать под эгидой ЮНЕСКО на базе Центра сближения культур при Министерстве культуры и спорта РК. Соответствующая казахстанская инициатива была одобрена 39-й Генеральной конференцией Организации в ноябре 2017 года.

Задачами Центра будут продвижение научных исследований, подготовка публикаций, организация конференций и просветительская деятельность по вопросам истории и практики межкультурного взаимодействия в Центральной Азии и за ее пределами.