ФАО помогает Таджикистану в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам

CA-NEWS (TJ) - В целях оказания странам поддержки в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам ФАО разработала инструмент под названием «Методика пошагового управления для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам». Этот практический инструмент самооценки служит для стран руководством в деятельности по разработке и осуществлению межсекторального национального плана действий по борьбе с УПП «Единое здоровье».

Начинающийся сегодня в Душанбе трехдневный семинар позволит Таджикистану стать первой страной в регионе Европы и Центральной Азии, которая проведет экспериментальное тестирование инструмента, сообщили в представительстве ФАО.

Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам был разработан в 2018 году Министерством здравоохранения и социальной защиты населения, Министерством сельского хозяйства и Комитетом продовольственной безопасности Таджикистана.

В ходе семинара группа экспертов ФАО и представители правительства, частного сектора, гражданского общества и международных организаций протестируют инструмент и проведут оценку прогресса в реализации национального плана действий Таджикистана. Эксперты по вопросам, связанным, в том числе, со здоровьем людей, животных и растений и окружающей средой, представлят и обсудят достижения, трудности и возможные решения проблемы устойчивости к противомикробным препаратам в Таджикистане.

«Этот семинар позволяет привлечь внимание к необходимости скоординированных и активных усилий для преодоления устойчивости к противомикробным препаратам, – отметил представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдиев. – Наша работа нацелена на развитие экспертного потенциала внутри страны, разработку наиболее эффективных методов для каждого сектора и повышение осведомленности о связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам угрозах и необходимых изменениях в моделях поведения. Этот семинар дает возможность содействовать созданию устойчивых продовольственных систем и распространению методов ведения сельского хозяйства, способствующих снижению риска развития устойчивости к противомикробным препаратам и предотвращению неправильного использования антибиотиков».

«Учитывая рост численности населения, рост потребления продуктов питания животного происхождения, рост импорта и экспорта продовольствия, методы производства должны быть пересмотрены, – сказал Гучгельдиев. – Это требует как можно более эффективных систем профилактики и лечения заболеваний».

Эта инициатива поддерживается в рамках финансируемого Российской Федерацией регионального проекта ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Проект по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам наряду с Таджикистаном действует в Армении, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.

В настоящее время инструмент тестируется и применяется на экспериментальной основе в Бельгии и Гане.