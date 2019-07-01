В Узбекистане проверят все аттракционы

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане ответственные лица проверят все аттракционы по всей республике. Теперь проверки аттракционов будут проходиться в разы больше, чем раньше. В настоящее время ответственная группа изучает подробности инцидента в Джизаке, сообщает upl.uz.

Ранее сообщалось, что в Джизаке 20-летняя девушка разбилась насмерть на аттракционе "Летающая тарелка" в парке. Инцидент произошел 28 июня, примерно в 12:05 на парке «Истиклол».

Девушка умерла от полученных телесных повреждений. Позже стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по этому факту.