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  1 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге задержали 15-летнего подростка, насмерть зарезавшего пожилого мигранта из Узбекистана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге на основе официальной информации следственных органов Ленинградской области подтвердило, что 28 июня 2019 года в деревне Лесколово Всеволожского района в результате конфликта был убит гражданин Узбекистана Х.Р.

29 июня сотрудники уголовного розыска задержали 15-летнего школьника из Санкт-Петербурга, подозреваемого в совершении указанного преступления, сообщила пресс-служба МИДа.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и поддерживает рабочие контакты со следственными органами.

Ранее сообщалось, что вечером 28 июня в продуктовом магазине деревни Лесколово Ленинградской области молодой человек напал с ножом на уроженца Узбекистана.

Как стало известно, конфликт между мужчинами начался еще на улице, когда пожилой мужчина сделал замечание молодому человеку, ехавшему на мопеде. Оскорбившись, молодой человек последовал за мигрантом в магазин, где напал на него.

В ходе драки нападавший достал нож и нанес пожилому мужчине три удара. На кадрах видно, как после потасовки мужчина истекает кровью в магазине.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако он скончался.



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