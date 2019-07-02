В Улан-Баторе проведут ремонт дорог

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CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе проведут ремонтные работы дорог, как сообщает издание «Go Go Mongolia» со ссылкой на канцелярию столицы.

Ремонт будет произведен на трёх участках дорог с 1 июля до 15 августа.

С 1 по 15 июля ремонтные работы проведут на дороге от улицы 100 айл до сомона Хангай, затем с 14 по 28 июля – от Хангая до Главного управления государственной регистрации, и с 28 июля по 15 августа – от госрегистра до перекрестка на улице 100 айл.

Новые дороги составят 12 метров в ширину. Также планируется проложить пешеходные дорожки шириной в 2,25 метра и велосипедные полосы, добавить дополнительные места для парковки.

Бюджет на строительство дороги с системой тоннелей и водосточными трубами составляет 3,5 миллиардов тугриков (1,3 млн долларов).